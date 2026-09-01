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Вечеринки
Про событие
Вечеринка-перформанс под кураторством Сергея Дезева. Над музыкальной и клубной частью проекта также работает Владимир Поздняков — промоутер с многолетним опытом, участник и создатель проектов ЭКО.СИСТЕМА и Not Normal. Пространство будет полностью переосмыслено авторским световым решением от архитектора Марка Яворского в самостоятельную кинематографичную сцену, а за хронику ночи отвечает известный светский фотограф Филипп Григоренко. Hauntology Anushka Cobra Jane
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