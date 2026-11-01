Еда — это не только вкус, но и память. В рецептах живут семейные истории, привычки и традиции, которые передаются из поколения в поколение. У разных народов они порой удивительно похожи: тесто, крупы, специи и способы готовки веками переходили от дома к дому и от народа к народу. В этот вечер мастер-класс проведёт шеф Елизавета Фрайман. Гости смогут понаблюдать за процессом, попробовать готовое и поделиться собственными семейными рецептами — за каждым блюдом стоит своя история. В программе также презентация книги «Пять еврейских общин за одним столом. Кулинарно-этнографический атлас». Над ней несколько лет работал Исследовательский центр Еврейского музея и центра толерантности. В книге кулинарные традиции разных общин собраны в один рассказ о том, как еда объединяет людей. Книгу представят соавторы: Светлана Амосова, директор Исследовательского центра, и Елена Фоменко, сотрудник центра. Эксперты вечера: Шеф — Елизавета Фрайман, бренд-шеф сети израильских кафе Taam hummus bar, автор книги «Шалом, еда!», бессменная ведущая рубрики рецептов на сайте еврейских общин МЕОЦ, блогер и преподаватель кулинарной школы. Модератор — Олег Меламед, историк, директор экскурсионного департамента и службы приёма Еврейского музея и центра толерантности. Вечер пройдёт в инклюзивном кафе «Разные зёрна». Это первое в Москве пространство, где вместе с профессиональными поварами и официантами работают взрослые люди с ментальными особенностями. Событие входит в программу Недели толерантности 2026. С 16 по 19 ноября Еврейский музей и центр толерантности проводит Неделю толерантности 2026 «Культура объединяет». Четыре дня лекций, музыки, кино и встреч о том, как традиции, язык, мода и искусство разных народов помогают людям услышать друг друга. Неделя проходит под эгидой ЮНЕСКО и входит в программу Года единства народов России.