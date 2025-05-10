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Игры
Фестивали
Про событие
Фестиваль, где каждый может попробовать поиграть в НРИ — настольные ролевые игры. Целый день неустанного геймплея! Тебя ждут: — Огромная игротека со специально подготовленными играми по D&D, FATE, Vampire: The Masquerade, Клинкам во Тьме и другим ролевым системам; — Мастер-классы и лекции с мастерами, готовыми открыть для тебя новые грани НРИ; — Развлекательные стенды и презентации; — Cногсшибательная ярмарка, на которой ты точно найдёшь тот самый счастливый кубик! — Настоящие, живые люди, которые прочли рулбуки разных редакций от корки до корки. Здесь ждут как самых прожжённых НРИ-гиков, так и новичков, которые готовы погрузиться в незабываемое приключение, где от броска кубика может зависеть судьба героя. Больше информации о мастер-классах и лекциях: https://vk.com/kubicon
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