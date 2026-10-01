Кто убил Белоснежку?
Большой Сухаревский переулок, 25с1
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Вечеринка, после которой сказки уже не будут прежними. Здесь подготовили ритм-н-блюз, хип-хоп, мистику и сказку, которая пошла не по плану. Будут спешл-коктейли: «Призрак Белоснежки», «Тёмный лес», «Кровавый шот». Лайн-ап: 21:00 — babyyylisa 23:00 — main.kid_ Дресс-код: чёрное, красное и ужасно красивое!
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