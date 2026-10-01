ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Кто убил Белоснежку?

Дом культур
Большой Сухаревский переулок, 25с1

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка, после которой сказки уже не будут прежними. Здесь подготовили ритм-н-блюз, хип-хоп, мистику и сказку, которая пошла не по плану. Будут спешл-коктейли: «Призрак Белоснежки», «Тёмный лес», «Кровавый шот». Лайн-ап: 21:00 — babyyylisa 23:00 — main.kid_ Дресс-код: чёрное, красное и ужасно красивое!

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Где мой 2008?
Где мой 2008?

от 2000₽

Шрек Викенд 2026
Выбор редакции
Шрек Викенд 2026

от 2300₽

Верните мне мой 2007
Верните мне мой 2007

Бесплатно

Бал нечисти
Бал нечисти

Бесплатно

Хэллоуин x Сумерки
Хэллоуин x Сумерки

от 899₽

Фэшн Хэллоуин
Фэшн Хэллоуин

от 3500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи