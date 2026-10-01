Вечеринка, после которой сказки уже не будут прежними. Здесь подготовили ритм-н-блюз, хип-хоп, мистику и сказку, которая пошла не по плану. Будут спешл-коктейли: «Призрак Белоснежки», «Тёмный лес», «Кровавый шот». Лайн-ап: 21:00 — babyyylisa 23:00 — main.kid_ Дресс-код: чёрное, красное и ужасно красивое!