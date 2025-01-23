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Кто там за ширмой?

Театр кукол им. Образцова, ул. Садовая-Самотечная, 3

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Стендап
Спектакли
Необычное

Про событие

Ты тоже представляешь, что получаешь Оскар и даёшь интервью популярным журналистам? Если нет, то попробуй. А что делать, если ты актёр теарта кукол? Узнают ли тебя постоянные зрители? Актёрский стендап Халиси Богдановой «Я иду играть!» — это предупреждение всем, кто считает, будто артист-кукольник рожден озвучивать зайчиков писклявым голосом. «Что ты от меня хочешь, я актриса», — говорит Халися, и возражать ей бессмысленно. В ироничном потоке актерского сознания вы не найдете «глубин и прозрений», да и времени заняться этими глупостями у тебя не будет. Халися с юмором и глубочайшей самоиронией выдаст серию стендап-тем — милых, кокетливых, честных, неожиданных и довольно дерзких! Халися Богданова — артистка Театра кукол Образцова, лауреат Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска», в театре ведет все главные вечеринки, работает на телевидении. В стоимость билета входит: дымящийся коктейль-бар и театральный стендап Халиси Богдановой в Арт-клубе.

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