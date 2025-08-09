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Кружева

Reallybar, Малый Златоустинский переулок, 3с1

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Мастер-классы

Про событие

Вечеринка в русском стиле. В программе — выступления диджеев, ароматное барбекю и увлекательный воркшоп. За пультом: — DJ Reactor — DJ duo Sozvuchie — DJ Ikigai Вход свободный. Про воркшоп можно посмотреть вот тут: https://kaverafisha.ru/moscow/events/raspisyvaem-nevalyashek-299945

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