Ты пробовал просекко из Бразилии с душой кремана? А как на счет нетипичного Рислинга из Китая? На дегустации будет 7 вин из 7 стран. Возможно, после этого сета ты выберешь новый маршрут на летний отпуск! Программа вечера: 1. Общая история виноделия 2. Влияние климата и почвы на вкус и аромат вина 3. Виноделие Бразилии 4. Виноделие Китая 5. Виноделие Израиля 6. Виноделие Венгрии 7. Виноделие Турции 8. Виноделие Сербии Сет вин ( Лекция иллюстрируется 7-ю винами и сопровождается легкими закусками и водой. ) 1) Бразилия, Серра-Гауча, Арриво 31 Просекко 2023 2) Турция, Денезли, Лал Каваклидера Чал Караси 2022 3) Уругвай, Колония, Лос Серрос де Сан-Хуан Пино Нуар 2020 4) Израиль, Верхняя Галилея, Шимшон Голд Ред Бленд 2020 (кошерное) 5) Китай, Хубэй, Чанью Рислинг 2023 6) Сербия, Шумадия, Деспотика Доказ Кабсов 2019 7) Венгрия, Роял Токай, Шарга Мушкотай 2019