В рамках выставки, посвящённой телесности, тебя приглашают на круглый стол «Тело, движение, присутствие» — живую беседу учителей, исследующих опыт тела с разных сторон. Как люди провожают тело в повседневности и в практике? Где встречаются движение и покой, форма и внимание, действие и присутствие? Может ли тело быть не только объектом наблюдения, но и источником знания? В разговоре примут участие: Юлианна Евтюшина — практикующий психолог телесно-ориентированных и процессуальных подходов, автор психологического тренинга с живыми волками Сергей Гуленкин — учитель медитации, редактор интегрального философско-психологического журнала «Эрос и Космос» Аля Пашкина — учитель йоги и медитации, художница, ведущая арт-практик, режиссёр Участники круглого стола поделятся личным и профессиональным опытом, обсудят, как телесные практики формируют контакт с собой и миром, как через тело раскрывается живое присутствие и как тело связано с сознанием. Формат встречи предполагает открытый диалог и пространство для вопросов, размышлений и совместного исследования. Круглый стол будет интересен всем, кто работает с телом, практикует движение или медитацию, а также всем, кто хочет глубже почувствовать и понять собственный телесный опыт. Вход свободный, по регистрации. Отдельно приобретается билет на выставку (по желанию).