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  1. Москва
  2. События

Круг чтения

Лофт Нора, подробности уточнять у организатора

Начало:

Завершение:

2300₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

В безопасной и принимающей обстановке обсудят книгу психолога Хиллари Л. МакБрайд «Мудрость тела: как обрести уверенность в себе, улучшить самочувствие и наконец-то получать удовольствие от жизни». Поделишься, что важного открыл для себя и какой личный опыт откликается. Книгу нужно прочитать заранее (или хотя бы ознакомиться) — варианты дадут и на встрече про книгу тоже расскажут. Это не типичный книжный клуб, а больше формат группы поддержки и обмена эмоциональным опытом. Книга служит началом глубокого общения. Это структурированный бережный формат, каждому человеку будет время высказаться, побыть с собой и другими. Почему стоит прийти: — просто классно провести время с теми, кто любит книги, чтение и саморазвитие; — встреча может помочь тебе читать больше и регулярнее; — узнать что-то новое. Что, если... ...я практически не читал(а) книг после школы? — так бывает, можно впрыгнуть в последний вагон ...мне не понравится книжка? — обсудят это тоже, это нормально. ...я не успел(а) дочитать? — можно приходить в любом случае, расскажут, что важно. ...я хочу другую книгу? — можно вместе выбирать на следующих встречах. То, насколько часто будут проводиться встречи, зависит от твоего отклика. Ведущий: Денис Степанов, ветеран каддла, прошёл обучение ведущих книжных клубов, ведущий мужских кругов, мастермайндов и других групповых форматов. Участие по предварительной записи и небольшому онлайн-знакомству. Для записи пиши Денису в ТГ

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