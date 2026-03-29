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Кроссминтон

Центр пляжных видов спорта «СССР», улица Кирова, 24

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от 1500₽ до 2500₽
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Про событие

Открытые игры и тренировки по кроссминтону. Кроссминтон — это спорт, который объединяет в себе скорость бадминтона, тактику тенниса и азарт сквоша. Ты сможешь познакомиться с кроссминтоном и сыграть свой первый матч, да ещё и на тёплом песочке. А для тех, кто уже играет — ты, смодешь отлично провести время на пляже, сыграть парный тренировочный турнир, потренировать ноги и перемещение. Что тебя ждёт? — Ты сможешь освоить новое: тренеры (Анна и Евгений) проведут тренировки для начинающих и новичков. Научат тебя основам технике и мощным ударам. — Сыграешь свой первый матч: Неважно, какой у тебя уровень подготовки — ты выйдешь на корт и почувствуешь настоящий вкус игры (ну и немного песка на зубах) — Атмосфера: Пляжный песок, отличная компания и заряд бодрости — Всё включено: Профессиональный инвентарь тебе выдадут на месте совершенно бесплатно + вода. Парковка: городская (планая /бесплатная) в пешей доступности.

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