Открытые игры и тренировки по кроссминтону. Кроссминтон — это спорт, который объединяет в себе скорость бадминтона, тактику тенниса и азарт сквоша. Ты сможешь познакомиться с кроссминтоном и сыграть свой первый матч, да ещё и на тёплом песочке. А для тех, кто уже играет — ты, смодешь отлично провести время на пляже, сыграть парный тренировочный турнир, потренировать ноги и перемещение. Что тебя ждёт? — Ты сможешь освоить новое: тренеры (Анна и Евгений) проведут тренировки для начинающих и новичков. Научат тебя основам технике и мощным ударам. — Сыграешь свой первый матч: Неважно, какой у тебя уровень подготовки — ты выйдешь на корт и почувствуешь настоящий вкус игры (ну и немного песка на зубах) — Атмосфера: Пляжный песок, отличная компания и заряд бодрости — Всё включено: Профессиональный инвентарь тебе выдадут на месте совершенно бесплатно + вода. Парковка: городская (планая /бесплатная) в пешей доступности.