Тебя зовут творить бумажные коллажики. Наличие опыта совсем неважно — главное горящие глаза и желание творить. Будешь делать бумажные коллажики с элементами из фольги. Научишься обращаться с этим хрупким и в то же время акцентным материалом. Что потребуется? Прекрасное настроение + творческий порыв Материалы приносить не нужно, только ножницы прихвати. Оплата на входе. Запись в тг у организатора.