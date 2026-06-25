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Кромсай

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+
Мастер-классы

Про событие

Тебя зовут творить бумажные коллажики. Наличие опыта совсем неважно — главное горящие глаза и желание творить. Будешь делать бумажные коллажики с элементами из фольги. Научишься обращаться с этим хрупким и в то же время акцентным материалом. Что потребуется? Прекрасное настроение + творческий порыв Материалы приносить не нужно, только ножницы прихвати. Оплата на входе. Запись в тг у организатора.

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