Исследование внутренних процессов во время взаимодействия с другими людьми. Возможность отследить, как ты себя чувствуешь с социальным чувством стыда, и посмотреть, как можно к этому переотнестись. Занятие доступно по абонементу. Ты можешь приобрести абонемент на это конкретное занятие или на несколько.