Превратили веранду в самый уютный зал города. Пледы, воздух, звёзды и большое кино. О фильме: Тарантино объяснил: чтобы быть крутым, достаточно носить чёрный костюм, читать Библию перед убийством и танцевать твист. Навыки выживания — опционально. Свободная рассадка. Занимай лучшее место сам — хоть у края, хоть в самом центре атмосферы. Когда быть: Приходи за 10 минут до сеанса. Успеешь взять напиток, устроиться поудобнее и выдохнуть. Важно: Не забудь паспорт — это единственный строгий пункт в вечере.