Экстремалка Саша переживает смерть близкого и отправляется в одиночное путешествие по Австралии, намереваясь покорить бурную реку. Однако неожиданным образом главной угрозой жизни женщины оказывается не природа, а человек. Оказавшись в глуши, Саша становится целью отморозка, который любит охотиться на людей. Бронь по телефону.