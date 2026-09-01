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Про событие
Экстремалка Саша переживает смерть близкого и отправляется в одиночное путешествие по Австралии, намереваясь покорить бурную реку. Однако неожиданным образом главной угрозой жизни женщины оказывается не природа, а человек. Оказавшись в глуши, Саша становится целью отморозка, который любит охотиться на людей. Бронь по телефону.
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