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Кинопоказ + лекция «Персона»

Фотолаборатория «Луч», улица Малая Дмитровка, 25с1

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Просмотр одной из самых загадочных и влиятельных картин Ингмара Бергмана. «Персона» превращает историю двух женщин в психологическую игру, где постепенно стираются границы между личностью, ролью и образом, который человек создаёт для окружающих. Перед сеансом поговорят о режиссёрском стиле Бергмана и разберут ключевые художественные приемы «Персоны». В стоимость билета входит попкорн для каждого – приятное дополнение к просмотру.

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