Просмотр одной из самых загадочных и влиятельных картин Ингмара Бергмана. «Персона» превращает историю двух женщин в психологическую игру, где постепенно стираются границы между личностью, ролью и образом, который человек создаёт для окружающих. Перед сеансом поговорят о режиссёрском стиле Бергмана и разберут ключевые художественные приемы «Персоны». В стоимость билета входит попкорн для каждого – приятное дополнение к просмотру.