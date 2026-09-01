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Киновстреча с коучем

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2500₽
Возраст 18+
Кино

Про событие

Уютная женская киновстреча по фильму «Достучаться до небес». Что будет на встрече: — уютный вечер в камерном кинозале — фильм на большом экране — чай, вкусняшки и безлимитный попкорн (встреча безалкогольная) — сеанс кинотерапии с коучем и практика осознанного просмотра (тренировка своего внимания и ответы на важные вопросы) — интеллектуальный отдых в компании единомышленников — новые знакомства — необычный и красивый контент — фотосъёмка на память о вечере Место проведения: м. Римская Запись в ТГ

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