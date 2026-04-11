Крёстные — это не родные, но близкие по душе люди. С их музыкой хочется находить друзей и открыто болтать о чувствах. В искренних, как личный дневник, песнях звучат вокальные распевы, отголоски гитарной музыки 90-х и чуткие тексты, которые альт-рок группа вручную зарисовывает в мультфильмы. Концерты Крёстных — это продолжение дружбы. Здесь нет чужих: легко быть собой, легко заговорить и остаться рядом. Когда слышишь Крёстных, хочется быть вместе и делиться всем, что тревожит и греет сердце.