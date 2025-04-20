ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Кравц и Красное Дерево

Партийный пер., 1, корп. 6

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 8000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Совместный концерт Кравца и Красного Дерева стал результатом удивительного сочетания двух ярких личностей и их уникальных музыкальных подходов. На концерте артисты обещают представить лучшие треки с альбомов «Подгон», «Подгон 2», «Подгон 3» Концерт «Три в одном» в Москве — это шанс для поклонников Кравца и Красного Дерева насладиться уникальным сочетанием двух ярких музыкальных стилей. Программа включает в себя всё лучшие треки из трёх совместных альбомов, которые уже успели завоевать популярность у слушателей. Живое исполнение, невероятная атмосфера на концерте обещает стать важным музыкальным событием в жизни каждого, кто решит присутствовать на этом концерте. Не упусти возможность стать частью этого уникального вечера и пережить вместе с артистами их музыкальное путешествие.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

от 1590₽

Женский стендап на Сретёнке
Женский стендап на Сретёнке

от 1181₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста