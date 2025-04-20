Совместный концерт Кравца и Красного Дерева стал результатом удивительного сочетания двух ярких личностей и их уникальных музыкальных подходов. На концерте артисты обещают представить лучшие треки с альбомов «Подгон», «Подгон 2», «Подгон 3» Концерт «Три в одном» в Москве — это шанс для поклонников Кравца и Красного Дерева насладиться уникальным сочетанием двух ярких музыкальных стилей. Программа включает в себя всё лучшие треки из трёх совместных альбомов, которые уже успели завоевать популярность у слушателей. Живое исполнение, невероятная атмосфера на концерте обещает стать важным музыкальным событием в жизни каждого, кто решит присутствовать на этом концерте. Не упусти возможность стать частью этого уникального вечера и пережить вместе с артистами их музыкальное путешествие.