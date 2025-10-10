Есть такое понятие, как русская сказка. Это один из ключей, которым можно вскрыть понимание этого народа. Своего рода архетип , где каждый был на месте Ивана или Красной шапочки — бесконечные испытания в поисках правды. Организаторы театра написать свою сказку, где есть наши ощущения от мира сейчас. Где есть снег и леса , волк и лиса , старый домик отца, и трубы дворца. Где в далеком лесу среди призрачных гадов — есть парнишка простой — Пётр Кратов.