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[солдаут] Красная шапочка

Театральное Объединение «Озеро»
улица Казакова, 8с1

Начало:

Завершение:

от 6000₽ до 7000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Есть такое понятие, как русская сказка. Это один из ключей, которым можно вскрыть понимание этого народа. Своего рода архетип , где каждый был на месте Ивана или Красной шапочки — бесконечные испытания в поисках правды. Организаторы театра написать свою сказку, где есть наши ощущения от мира сейчас. Где есть снег и леса , волк и лиса , старый домик отца, и трубы дворца. Где в далеком лесу среди призрачных гадов — есть парнишка простой — Пётр Кратов.

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