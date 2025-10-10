[солдаут] Красная шапочка
улица Казакова, 8с1
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Завершение:
от 6000₽ до 7000₽
Возраст 18+
Спектакли
Про событие
Есть такое понятие, как русская сказка. Это один из ключей, которым можно вскрыть понимание этого народа. Своего рода архетип , где каждый был на месте Ивана или Красной шапочки — бесконечные испытания в поисках правды. Организаторы театра написать свою сказку, где есть наши ощущения от мира сейчас. Где есть снег и леса , волк и лиса , старый домик отца, и трубы дворца. Где в далеком лесу среди призрачных гадов — есть парнишка простой — Пётр Кратов.
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