Возраст 18+
Еда
Про событие
Новый формат знакомства с миром вина через призму гастрономии. В программе 5 бокалов: от кремана до бутылок собственного производства. 15 закусок, каждая из которых по-своему раскрывает вино. Камерная атмосфера на 12 человек располагает обсуждать и делиться эногастрономическим опытом.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи