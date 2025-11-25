Новый формат знакомства с миром вина через призму гастрономии. В программе 5 бокалов: от кремана до бутылок собственного производства. 15 закусок, каждая из которых по-своему раскрывает вино. Камерная атмосфера на 12 человек располагает обсуждать и делиться эногастрономическим опытом.