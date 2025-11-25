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Крафтовая дегустация вин

Urban Winery, Спартаковская улица, 3с2

Начало:

Завершение:

8900₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Новый формат знакомства с миром вина через призму гастрономии. В программе 5 бокалов: от кремана до бутылок собственного производства. 15 закусок, каждая из которых по-своему раскрывает вино. Камерная атмосфера на 12 человек располагает обсуждать и делиться эногастрономическим опытом.

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