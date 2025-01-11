Нарратив субботнего олнайтера концептуально выстроен вокруг полувековой эволюции музыки от 70-х до сегодня, с широченным охватом жанров и остановками в разных странах и школах. Пацанский движ в формате «оупен-майк», где говорят не словами, а музыкой, поддержат уже известные вам Ace Blunsh, мастер детройтского электро и техно-бейса Halfzware и оставшийся анонимом Bad Communication. Лайнап: KOVYAZIN D + friends b2b: ACE BLUNSH / BAD COMMUNICATION / HALFZWARE и другие.