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  1. Москва
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котарды

ул Гончарная 7/4

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1000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Инди-рок группа из Москвы, которые в своем творчестве совмещают яркое поп-звучание с различными жанровыми экспериментами. Своей активно растущей аудитории коллектив обязан выпущенными ими в 2024 году синглу «Высота», который стремительно достиг верхних позиций в дискографии группы, а также EP «Отель Пацифик-Смерть» и синглу «Никем», выпущенными в 2023 году, которые суммарно прослушали более 3.5 миллионов раз. Их трек «Отель Пацифик-Смерть» использовался в саундтреке фильма «Страсти по Матвею», а также группа стала финалистом «Arkhangelsk Music Search 2023». Треки котардов попали в такие плейлисты ВК Музыки как «Новые имена: лучшее», «Новый русский рок», Лучшее за 2023» и «Motherland / Лучшее», а также активно продвигались алгоритмом Яндекс Музыки «Моя Волна». Ожидается подорожание билетов.

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