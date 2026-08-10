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Костплей вечеринка лета — «Человек-паук: Новый день»

Unique Pleasure, Ярцевская улица, 19

Начало:

Завершение:

от 3500₽ до 4000₽
Возраст 6+
Кино
Вечеринки
Необычное

Про событие

Питер Паркер приглашает тебя на яркую костплей вечеринку лета. Тебя ждёт тематическая фотозона, где можно будет сделать эффектные снимки для своих соц.сетей. Атмосфера принятия и полной творческой свободы, где каждый чувствует себя комфортно, независимо от того, пришёл он в полном образе или добавил лишь пару штрихов. Сюжет новой части продолжит историю Питера Паркера после событий предыдущего фильма. Мир удалось спасти от глобальной угрозы, однако цена оказалась высокой: никто больше не помнит, кто скрывается под маской Человека-паука. Даже самые близкие, поэтому станешь его новым другом, кто будет хранить его тайну, ну и заодно весело проведёшь время в компании единомышленников и фанатов вселенной Marvel на долгожданной костплей вечеринке лета. Тайминг: 19:00 Сбор стильных гостей и фото на тематической фотозоне 19:30 Зажигательные танцы с коктейлями под DJ сет 19:50 Получай любимый попкорн Питера Паркера 20:20 Фан-показ фильма «Человек-паук: Новый день» Дресс-код — Человек паук, паучиха, любой персонаж из фильма или вселенной Marvel.

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