Драматические новеллы по рассказам Василия Шукшина. Спектакль, после которого хочется жить. Это действо, в котором есть где улыбнуться, где поплакать, а где испугаться кромешной бездны, которая может открыться в душе человеческой. Начинается со смешных и романтичных «Забуксовал», «Светлые души» и «Космос». Далее — жёсткий и страшный «Сураз», надрывный «Верую», и в завершение — «Гена Пройдисвет». Герои — простые люди, из деревни, не всегда грамотные, не всегда добрые. Но всегда — глубокие. Через калейдоскоп комичных и трагичных ситуаций спектакль раскрывает глубину того эфемерного понятия, которое принято называть «русской душой». Музыка — важная часть общей атмосферы на сцене. Актёры вживую исполняют народные песни в современной обработке. В декорациях, в костюмах, и, конечно, в самих текстах Шукшина, которые не были изменены ни на букву, ты узнаешь что-то своё, родное, близкое. Спектакль, безусловно, современный, оригинальный, необычный, но без «экстрима». Он подойдёт и для поклонников строгого классического театра, и для любителей современной драмы, и для тех, кто просто хочет интересно провести вечер. В спектакле демонстрируются сцены курения. Продолжительность: 3 часа с антрактом.