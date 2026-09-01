Космический ужас за 0 рублей
Большой Николопесковский переулок, 13
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Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Про событие
... или как гача игра ставит детей перед этической дилеммой уровня Филиппы Фут. Насколько хорошо анимешная игра с милыми кошкодевочками может передать темы геноцида и сегрегации? А ужас перед неизвестным и всемогущим? Сюжетолюбам привет! В этот шикарный понедельник тебя приглашают погрузиться в мир одной популярной игры, но с непривычной многим точки зрения. Обсудишь, насколько китайский аниме-казик соответствует критериям жанра «космического ужаса», заложенного ещё Лавкрафтом, и почему игры с ненадёжным рассказчиком такие классные. Целевая аудитория лекции — несведущие в лоре, но прошаренные умы тоже приветствуются, особенно на свободной дискуссии в конце. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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