Это выставка, где все посвящено пушистым друзьям. Что тебя ждет? На выставке будут представлены картины, скульптуры, графика и другие арт-объекты, посвященные кошкам. Это место, где ты сможешь увидеть кошачью грацию, хитрость, нежность и независимость, запечатленные в творчестве талантливых художников и мастеров. Почему это интересно? Выставка вдохновит любителей искусства и кошек. Ты увидишь разнообразные стили: от классической живописи до авангарда и минимализма. Узнаешь новые истории и мифы о кошках, которые веками вдохновляют человечество. В выставке могут принять участие все, кто вдохновлен кошками и хочет поделиться своими творческими работами. Приглашают не только профессиональных художников, но и любителей, а также студентов художественных учебных заведений. Важен каждый взгляд на кошачий мир, будь то классическая живопись, абстракция, фотография или декоративно-прикладное искусство.