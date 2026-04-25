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Кошачья Вселенная

Артплей
Нижняя Сыромятническая, 10 стр 1, вход 2а, малый зал, второй этаж

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от 0₽ до 300₽
Возраст 0+
Выставки

Про событие

Это выставка, где все посвящено пушистым друзьям. Что тебя ждет? На выставке будут представлены картины, скульптуры, графика и другие арт-объекты, посвященные кошкам. Это место, где ты сможешь увидеть кошачью грацию, хитрость, нежность и независимость, запечатленные в творчестве талантливых художников и мастеров. Почему это интересно? Выставка вдохновит любителей искусства и кошек. Ты увидишь разнообразные стили: от классической живописи до авангарда и минимализма. Узнаешь новые истории и мифы о кошках, которые веками вдохновляют человечество. В выставке могут принять участие все, кто вдохновлен кошками и хочет поделиться своими творческими работами. Приглашают не только профессиональных художников, но и любителей, а также студентов художественных учебных заведений. Важен каждый взгляд на кошачий мир, будь то классическая живопись, абстракция, фотография или декоративно-прикладное искусство.

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