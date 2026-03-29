Начало XX века — время великого контраста. С одной стороны — изящные дамы в корсетах, огромные шляпы с перьями, платья, которые носили как произведения искусства. С другой — женщины, которые задыхались, падали в обмороки, ломали себе рёбра. Всё ради красоты. На лекции проживёшь два важнейших десятилетия — с 1900 по 1920 год. Увидишь, как S-образный корсет медленно убивал женщин и как горстка смельчаков решилась бросить ему вызов. Ты узнаешь: —Почему корсет называли «орудием пытки» и что реально происходило с телом под ним. — Кто такие Поль Пуаре и Мадлен Вионне и почему без них у нас не было бы удобной одежды. — Как русские сезоны Дягилева перевернули европейскую моду и вдохновили на восточную свободу. — Где правда, а где вымысел в костюмах из «Титаника», «Аббатства Даунтон» и «Шерлока Холмса». — Что изменила Первая мировая война и почему после 1918 года женщины отказались от корсетов навсегда. Это лекция для тех, кто любит красивые истории, вдохновляется кино и хочет понять, через что прошли женщины, чтобы сегодня мы могли носить джинсы и дышать свободно. Лекция проходит в кабинете «Пульхерия Ивановна». Напитки и еда не входят в стоимость билета и заказываются отдельно по меню.