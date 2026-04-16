Выступления в стиле TED от 10 лидеров мнений из бизнеса, науки, спорта, медиа и искусства. 3 часа, которые могут поменять твои решения в карьере и бизнесе. Тема вечера: «Будущее + Я». Что ожидает гостей: 10 концентрированных выступлений по 12-15 минут. Современный формат, в котором упор делается на практические знания, личные истории и наблюдения, а не на абстрактную теорию. Спикеры: Анатолий Сульянов — Предприниматель, продюсер и спортивный деятель, основатель и глава крупнейшей международной медийной лиги Hardcore, автор канала с аудиторией 2,7 млн подписчиков. Игорь Манн — Маркетолог № 1 в России, автор бизнес-бестселлеров «Маркетинг на 100%», «Номер один» и многих других. Сооснователь издательства «Манн, Иванов и Фербер». Екатерина Величкина — Международный эксперт и меценат, руководитель департамента по этике медиаконтента при ТПП Москвы и блогер-миллионник, дважды отмеченная премией Forbes за вклад в развитие женского предпринимательства. Николай Панасюк — Нутрициолог, член Национального общества диетологов и основатель школы GetFit, автор книг-бестселлеров и блога с аудиторией более 1 млн подписчиков. Леонид Овруцкий — Российский певец, лидер и солист группы «Кватро», композитор, продюсер Сергей Федоринов — бывший генеральный директор онлайн-ретейлера «Юлмарт», предприниматель и инвестор. Олег Трофим — Российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер, автор картин «Лёд» и «Майор Гром». Роман Бузунов — Ведущий сомнолог страны, доктор медицинских наук и заслуженный врач РФ. Роман Ковалишин — Креативный продюсер, основатель дизайн-бюро VISIONAR, лауреат премий Wedding Awards и «Событие года», входящий в список TOP-100 лучших дизайнеров по версии издания AD. Серафим Сашлиев — Популярный православный блогер, журналист и интервьюер. Автор медийных проектов о вере, ценностях и современной духовной жизни. Ярослав Святославский — Cпортсмен паралимпийской сборной России, бронзовый призёр Кубка мира по велоспорту и паратриатлет IronStar Арсений Трофим — современный российский композитор, пианист-виртуоз, кинокомпозитор и педагог-новатор.