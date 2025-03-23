Расписание: 23.03 — 14:15-17:45 20.04 — 14:15-17:45 Будешь учиться корейским играм. Сначала все будут играть в основные игры, а потом будет и свободное время — поиграешь во что хочется. Участники будут играть в группах по 4-5 человек. Группы будут меняться, успеешь познакомиться со всеми. По нескольким играм будут мини-турниры. - 3,5 часа - 20 человек - 8+ корейских игр - часть из «Игры в кальмара» - ютнори и хато - сахарные соты с иголками