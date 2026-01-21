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Концерт в темноте «Ночное рандеву»

Тверская улица, 14

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Городской зимний вечер, девушка, расставшаяся со своим мужчиной, и случайный попутчик, бывший артист. Все ли встречи случайны? Узнаешь на концерте. Слушателей ждут глубокие и красивые музыкальные произведения на стихи Е. Евтушенко, Р. Рождественского, А. Вознесенского, а также прекрасные композиции М. Таривердиева и И. Дунаевского, А. Бабаджаняна, отзывающиеся в сердце каждого. Любовь — великое чувство, которое спасает и поддерживает людей во все времена, источник жизни и вдохновения. Не пропусти своё счастье. Исполнители: Геращенко Алексей — вокал, фортепиано; Орифджонов Нозим — гитара; Зайкина Наталья — художественное слово. * В программе участвуют незрячие артисты

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