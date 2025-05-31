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[отменено] Jazz. Love. Diamond Black

Оранжерея ВДНХ
просп. Мира, 119, стр. 14

Начало:

Завершение:

от 1950₽ до 4000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Джаз-бэнд Diamond Black подарит тебе незабываемый вечер в роскошной атмосфере оранжереи ВДНХ. Насыщенная программ захватит с первых секунд. В этот вечер прозвучат золотые хиты Фрэнка Синатры, Рэя Чарльза, Стинга, Мэрилин Монро и других звёзд, переосмысленные в уникальных аранжировках.

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