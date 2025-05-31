Джаз-бэнд Diamond Black подарит тебе незабываемый вечер в роскошной атмосфере оранжереи ВДНХ. Насыщенная программ захватит с первых секунд. В этот вечер прозвучат золотые хиты Фрэнка Синатры, Рэя Чарльза, Стинга, Мэрилин Монро и других звёзд, переосмысленные в уникальных аранжировках.