[отменено] Jazz. Love. Diamond Black
просп. Мира, 119, стр. 14
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Завершение:
от 1950₽ до 4000₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Джаз-бэнд Diamond Black подарит тебе незабываемый вечер в роскошной атмосфере оранжереи ВДНХ. Насыщенная программ захватит с первых секунд. В этот вечер прозвучат золотые хиты Фрэнка Синатры, Рэя Чарльза, Стинга, Мэрилин Монро и других звёзд, переосмысленные в уникальных аранжировках.
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