Промокод KAVER10 даёт 10% скидку Есть звуки, которые рождаются там, где ветер гнёт березы, где пахнет сеном, а тишина такая густая, что в ней можно заблудиться. 14 марта попробуют её нарушить. «Сквозь тишину деревенских улиц» — концерт-медитация, концерт-возвращение. Два ансамбля, один вечер, одна стихия. В первом отделении — дуэт «По ту сторону». Русские традиционные наигрыши в их исполнении превращаются в продуманные и невероятно красивые инструментальные полотна. Это глубокий разговор со слушателем на языке старинных инструментов. Во втором — ВИА «Рожечники». В центр внимания выйдет владимирский рожок. Шесть молодых музыкантов наполнят зал звуками, которыми пастухи перекликались в полях и собирали стадо. В программе — как традиционные песни, так и смелые современные обработки, доказывающие, что фольклор жив и актуален.