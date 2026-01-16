Коллективная мистерия на Складе №3. Тумба-Юмба и пороховые обезьянки, горный чай и Нас Таящий Момент устроят дикие обрядовые пляски у костра музыки, призванные растопить московские снежные аномалии. Наскальные песни и первобытные импровизации, предполагающие включение зала в представление. В завершении вечера три группы, совершенно по-разному колдующие над музыкой, сольются в ритуальном джеме.