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Концерт-ритуал

Склад №3
Малая Семёновская улица, 5с2

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от 300₽ до 500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Коллективная мистерия на Складе №3. Тумба-Юмба и пороховые обезьянки, горный чай и Нас Таящий Момент устроят дикие обрядовые пляски у костра музыки, призванные растопить московские снежные аномалии. Наскальные песни и первобытные импровизации, предполагающие включение зала в представление. В завершении вечера три группы, совершенно по-разному колдующие над музыкой, сольются в ритуальном джеме.

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