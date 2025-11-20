Усадьба, свечи, чай, ковры и волшебное фортепиано. В каминном зале усадьбы зажгут свечи, разольют по чашкам чай и дадут лёгкие закуски. Владимир Мартынов исполнит четыре сочинения для фортепиано соло. Название цикла «In Nomine» переводится с латыни как «Во имя». Владимир Мартынов напоминает о древней традиции — вплетать в музыку зашифрованные имена, стихи и даже священные тексты. Музыка становится не просто звучанием, а знаком, тайным письмом. Каждое посвящение в этом цикле — живая история. Участники расположатся на старинных коврах и подушках, а старинный особняк наполнится атмосферой музыкально-философского вечера в пространстве тишины, созерцания и смысла. Разрешается: - спать (да, прям лёжа на коврах в особняке!) - восстанавливать нервную систему - наслаждаться :) Сбор гостей в каминном зале: 19:00 Начало концерта: 19:30