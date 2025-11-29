Усадьба, свечи, чай, ковры и волшебное фортепиано. В каминном зале усадьбы зажгут свечи, разольют по чашкам чай и дадут лёгкие закуски. Прозвучат два сочинения, объединённые чувством медитативной глубины и прозрачной меланхолии. Произведение «Медитация» израильского композитора Анны Сегал — это музыкальное дыхание, равное пульсу природы, где каждая нота словно растворяется во времени. Ей ответит трио Павла Карманова «Подарок самому себе на день рождения» — светлая, почти интимная исповедь, в которой простота формы скрывает удивительную эмоциональную сложность. Феномен времени в музыке — особый парадокс: чем внимательнее люди слушают, тем меньше ощущают его ход. В каждом звуке замирает мгновение, превращаясь в бесконечность. Концерт-ретрит станет возможностью прожить это ощущение — раствориться во времени, которое не нужно догонять. Участники расположатся на старинных коврах и подушках, а старинный особняк наполнится атмосферой музыкально-философского вечера в пространстве тишины, созерцания и смысла. Разрешается: - спать (да, прям лёжа на коврах в особняке!) - восстанавливать нервную систему - наслаждаться :) Об исполнителях: 1)Ольга Иванова — пианистка, композитор и педагог, выпускница ЦМШ и Московской консерватории имени П. И. Чайковского. Лауреат международных конкурсов, стипендиат Правительства РФ, Союза композиторов и гранта мэра Москвы. 2)Екатерина Земскова — Лауреат Международного конкурса камерных ансамблей им. Брамса (Гданьск). Гастролировала в Европе и Ближнем Востоке, выступая с Orchestra Giovanile Italiana, MusicAeterna, All Bustan Festival Orchestra и др. 3)Анастасия Бакулина — яркая представительница современной музыкальной сцены, выпускница Новосибирской консерватории. Её музыкальный путь отмечен работой в оркестре «Musicaeterna» под управлением Теодора Курентзиса и сотрудничеством с Большим театром Сбор гостей в каминном зале: 18:30 Начало концерта: 19:00