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Концерт-ретрит на коврах: «Дудук и нежность»

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

от 2950₽ до 3200₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Еда

Про событие

Усадьба, свечи, вино, ковры и волшебный дудук. В каминном зале усадьбы зажгут свечи, разольют по бокалам красное вино и преломят хлеб. Маэстро Оганес Казарян посвятит публику в историю одного из древнейших в мире инструментов — дудук. Усадьба, свечи, вино, ковры и волшебный дудук. В каминном зале усадьбы зажгут свечи, разольют по бокалам красное вино и преломят хлеб. Маэстро Оганес Казарян посвятит публику в историю одного из древнейших в мире инструментов — дудук. Для истинного погружения и умиротворения концерт будет сопровождаться видеопроекцией полотен великих художников полных трогательной любви и нежности. Разрешается: - спать (да, прям лёжа на коврах в особняке!) - восстанавливать нервную систему - наслаждаться :) Оганес Казарян воспроизведёт древние национальные мелодии, а также авторские композиции в стиле минимализма и акустического нью-эйджа. Для истинного погружения и умиротворения концерт будет сопровождаться видеопроекцией полотен великих художников с изображением осени. Сбор гостей в каминном зале: 19:00 Начало концерта: 19:30 В стоимость билета входит приветственный бокал вина и фуршет (домашний хлеб и ремесленные сыры).

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