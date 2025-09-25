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Концерт-путешествие Петра Келептришвили

Красный октябрь
Берсеневская набережная, д. 6,стр.3 подъезд А

Начало:

Завершение:

от 2800₽ до 6000₽
Возраст 12+
Концерты
Еда

Про событие

Фортепианное путешествие сквозь пространство и время, где музыка становится твоим проводником вглубь себя и свои ощущения. Story Of Unique Love — авторская программа композитора и кинорежиссёра Петра Келептришвили. Этим вечером в старинных башнях Красного Октября с закрытыми глазами в темноте, тебе нужно будет лишь позволить музыке раскрыть свой внутренний мир и прожить неповторимый, целительный опыт, который будет рождаться внутри тебя. Увидеть и почувствовать историю уникальной любви. В стоимость любого билета включено угощение, чай и вино.

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