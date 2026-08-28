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Концерт при свечах: «Медное Дыхание»

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

от 2650₽ до 2850₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

«Медное дыхание» — вечер, посвящённый редким духовым инструментам, чьи голоса сегодня почти исчезли с академической сцены. Флюгельгорн, корнет-а-пистон, флейта и фортепиано соединятся в необычном камерном составе, позволяя услышать произведения в мягком и благородном звучании. Программа объединит музыку трёх столетий — от раннего романтизма до наших дней. Для публики прозвучат сочинения Яна Ладислава Дуссека, Камиля Сен-Санса, Хоакина Родриго, Карен Танаки, Гоффа Ричардса и Важи Азарашвили, включая редкие переложения, созданные специально для этого состава. В исполнении лауреатов международных конкурсов эти произведения раскроют всю красоту тончайших тембров и напомнят, насколько выразительным может быть тихое, камерное звучание. В стоимость билета входит приветственный бокал вина.

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