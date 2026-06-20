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Концерт при свечах: «La Belle Epoque | Прекрасная эпоха»

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

2750₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

La Belle Epoque — это Франция конца XIX — начала XX века, когда Париж превратился в мировую столицу искусства, музыки и красоты. Это было время художественных салонов, первых электрических огней, кабаре и импрессионистов, научивших мир ценить мимолётные мгновения. Под аккомпанемент изысканного белого вина в старинной усадьбе прозвучат произведения Клода Дебюсси, Габриэля Форе, Камиля Сен-Санса, Рейнальдо Ана и Эрика Сати в исполнении Brezel Ensemble (меццо-сопрано, виолончель и рояль). Это будет вечер тонких интонаций, французской элегантности и музыки, в которой слышится сама атмосфера старого Парижа с его великим искусством жить красиво. Концерт будет сопровождаться видеопроекциями полотен великих импрессионистов.

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