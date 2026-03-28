Джаз часто воспринимают как музыку свободы — будто она рождается из чистого импульса, без плана и чертежа. Но за этой свободой всегда скрыта архитектура. Именно эту идею — «квадрат джаза», его скрытую симметрию — исследует трио пианиста и композитора Константин Коваленко. В этот вечер при свете свечей прозвучит программа авторских произведений трио. Вместе с Константином Коваленко (рояль) на сцене выступят лауреаты международных конкурсов — Анастасия Догадина (контрабас) и Дмитрий Устинов (барабаны). Прозвучит музыка на перекрёстке традиций: с одной стороны — интонации русской классики, от Модеста Мусоргского до Николая Римского-Корсакова, с другой — энергия и язык американского джаза: Lester Young, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell.