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Концерт при свечах: «Квадрат джаза»

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

2950₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Джаз часто воспринимают как музыку свободы — будто она рождается из чистого импульса, без плана и чертежа. Но за этой свободой всегда скрыта архитектура. Именно эту идею — «квадрат джаза», его скрытую симметрию — исследует трио пианиста и композитора Константин Коваленко. В этот вечер при свете свечей прозвучит программа авторских произведений трио. Вместе с Константином Коваленко (рояль) на сцене выступят лауреаты международных конкурсов — Анастасия Догадина (контрабас) и Дмитрий Устинов (барабаны). Прозвучит музыка на перекрёстке традиций: с одной стороны — интонации русской классики, от Модеста Мусоргского до Николая Римского-Корсакова, с другой — энергия и язык американского джаза: Lester Young, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Bud Powell.

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