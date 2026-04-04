Ты когда-нибудь слышал классику на гитаре? А фольклор? А теперь представь — сразу четыре гитары. Четыре инструмента, которые начинают звучать как целый камерный оркестр. В этот вечер в усадьбе при свете свечей разольют по бокалам лёгкое белое вино, и вместе с ним в залах разольётся музыка — голос четырёх гитар в руках виртуозных гитаристок из квартета GAQ (Guitar Art Quartet). В программе — изящные сочинения эпохи барокко, виртуозные страницы романтизма, строгая прозрачность хоровых линий и проникновенные обработки русского фольклора. Особое место займёт музыка XX века — от сложных и смелых авангардных партитур до мелодий, которые мы узнаём почти мгновенно: тем из кинематографа, ставших частью нашей культуры. Этот вечер — редкая возможность услышать гитару во всей её палитре: нежную, мощную, прозрачную, дерзкую. Четыре инструмента, четыре характера — и бесконечная вселенная звука.