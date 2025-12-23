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Концерт-погружение с вином и шоколадом в усадьбе

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

2850₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

21 декабря наступит зимнее солнцестояние — та точка в году, когда ночь достигает своего предела, чтобы затем начать отступать Именно с этого дня свет начнёт возвращаться в мир. Мы решили поддержать эту невидимую перемену и провести вечер, в котором музыка станет движением к свету — вечер «Растворяя ночь». 23 декабря необыкновенный мир Лины Герц: поющий рояль, бархатное звучание виолончели, обволакивающий вокал, дыхание флейты сякухати, ритм шаманского бубна, электро-гитара, скрипка и синтезатор. Эта музыка мягко успокаивает, словно возвращает к внутреннему дыханию и свету. Свечи, мерцающие огоньки, вино, шоколад, тёплый чай и фрукты — всё создаст атмосферу мягкого зимнего укрытия. Встреча в затемнённом зале, и каждое произведение будет приносить всё больше света, будто отражая движение природы: день растёт, и в мире становится чуть светлее — и в пространстве усадьбы тоже. В программе — музыка Лины Герц с элементами импровизации: тонкая смесь неоклассики, этники и эмбиента. Эти звучания создают атмосферу покоя и ясности. В стоимость билета входит чай и угощения, приготовленные Линой Герц.

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