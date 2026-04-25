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Концерт-перерождение: «Песни о жизни и смерти»

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

3300₽
Возраст 18+
Концерты
Еда

Про событие

Прикоснутся к теме, о которой редко говорят вслух. Поговорят о смерти. Этот вечер — не о смерти как конце, а о попытке понять её как часть большого, непрерывного круга. Через призму самых прекрасных в истории музыки песен о смерти вспомним о ценности жизни. Программа выстроена как тонкое музыкальное размышление: от пронзительного звучания Death Speaks (Смерть говорит) Дэвида Лэнга — к ясной, принимающей гармонии Генри Перселла и далее к светлой, почти невесомой музыке Арво Пярта, где тишина становится равной звуку. Эти сочинения не пугают — они мягко ведут к внутреннему вниманию, к честному разговору с собой. Проводником этого состояния станет вокалистка Александра Балакирева, которая выступит в день своего рождения. В стоимость билета входит приветственный бокал вина.

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