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Концерт MetalChoir

Закрытая веранда клуба «Китайский летчик Джао Да», Лубянский пр., 25, стр. 1

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Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Весна время для вдохновения и интересных экспериментов. Коллектив MetalChoir с радостью объявляет о проведении своего весеннего концерта с полностью обновленным двухчасовым сет листом. Событие станет настоящим праздником для всех влюблённых. MetalChoir привлекает слушателей уникальным сочетанием рок-музыки и многоголосного исполнения. В этот раз коллектив подготовил программу песен о любви в исполнении вокальных ансамблей. Концерт хора впервые прозвучит в сопровождении собственного живого инструментального сопровождения. Ты услышишь не только популярные рок хиты групп Muse, Scorpions и Bon Jovi, но и треки популярных артистов в новом утяжелённом звучании. Приглашают всех ценителей любовной лирики в живом драйвовом исполнении стать частью этого удивительного события.

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