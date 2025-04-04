Весна время для вдохновения и интересных экспериментов. Коллектив MetalChoir с радостью объявляет о проведении своего весеннего концерта с полностью обновленным двухчасовым сет листом. Событие станет настоящим праздником для всех влюблённых. MetalChoir привлекает слушателей уникальным сочетанием рок-музыки и многоголосного исполнения. В этот раз коллектив подготовил программу песен о любви в исполнении вокальных ансамблей. Концерт хора впервые прозвучит в сопровождении собственного живого инструментального сопровождения. Ты услышишь не только популярные рок хиты групп Muse, Scorpions и Bon Jovi, но и треки популярных артистов в новом утяжелённом звучании. Приглашают всех ценителей любовной лирики в живом драйвовом исполнении стать частью этого удивительного события.