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Концерт-медитация: голос и чарующий ханг

Пространство 2.0, Полковая улица, 3с8

Начало:

Завершение:

от 888₽ до 1499₽
Возраст 12+
Спектакли
Концерты

Про событие

Внимание: перенос даты на 26 января 2025, 19:00 На концерте ты услышишь звуки ханга, потоковое пение, мантры и другие произведения, а также сможешь поучаствовать в звуковой практике и позвучать вместе с ведущими Порубовой Екатериной (музыкант группы FLORION и преподаватель йога-вокала) и Светланой Шаваничевой (музыкант группы Celestials и преподаватель ханга). Кроме наслаждения музыкой и потоковым пением, ты сам сможешь поучаствовать в дыхательных и вокальных практиках из йога вокала. Звуки ханга успокаивают нервную систему, способствуют гармонизации внутреннего состояния и балансу. С тебя: удобная одежда для занятия, с организаторов — море положительных эмоций!

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