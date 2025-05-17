Группа tAISh — любимый музыкальный проект популярного продюсера Леонида Бурлакова (который являлся ранее продюсером таких артистов как Мумий Тролль, Братья Гримм, Земфира). «ЛOVИ меня ЛOVИ» — это собранная в несколько песенных блоков концертная программа из самых любимых и ярких песен. Слушателей ждут премьеры, а также особый блок песен из дебютного альбома «TAISH», который готовится к релизу в мае этого года.