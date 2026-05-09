Экскурсия с посещением Дома русского бильярда «Москва», на которой ты познакомишься с одной из ярких работ Мельникова, узнаешь об истории русского бильярда, сделаешь фотографии в красивых интерьерах. Клуб фабрики «Свобода» появился в 1920-е годы — время настоящей свободы в творчестве и самовыражении архитекторов, эпоху расцвета советского авангарда. Константин Мельников — звезда этого времени, создавший необычные и яркие образы для новых культурных центров: рабочих клубов. Так появилось уникальное строение, ставшее точкой притяжения района. Последующие десятилетия не пощадили ни архитектора, ни созданный им клуб: первый был забыт, а второй безжалостно перестроен. В 2025 году благодаря новому собственнику бывший рабочий клуб вернул свой облик снаружи. Внутри его конструкции были бережно восстановлены, интерьеры переосмыслены, а само здание получило новую жизнь и новую функцию. Завершишь экскурсию в ресторане «Москва» в Доме русского бильярда, где тебя будет ждать поздний завтрак: десерт и напиток. На экскурсии ты увидишь: — отреставрированный фасад клуба и творческую задумку архитектора; — работу современного дизайн-бюро интерьеров; — пространство, где мог быть бассейн, а сейчас работает ресторан; — уникальные столы для игры в бильярд; — современное устройство клуба, включая его закрытые для посетителей пространства. На экскурсии ты узнаешь: — почему постройки Мельникова — это не конструктивизм; — как правки от заказчика влияют на творчество архитектора; — чем уникален русский бильярд и почему в нём тоже важны конструкции; — как удалось сохранить и отреставрировать исторические конструкции здания; — какие проекты Мельникова так и не были реализованы. Продолжительность: 2 часа. Где начинается прогулка: на улице у входа в Дом русского бильярда (Вятская ул., 41А). Закладывай время на дорогу: от м. Савеловская пешком 12-15 минут. Ближайшие даты: 9 мая, 24 мая, 31 мая. Начало в 11:15.