Константин Бутаков — стендап-комик из Краснодара, резидент «Stand Up» на ТНТ, финалист шоу «Открытый микрофон» на ТНТ, участник шоу «Концерты» в составе команды «Комики». Его знают благодаря оригинальному стилю стендап и шуткам на тему возраста и семейных проблем.