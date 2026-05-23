Тебе расскажут историю любви, которая разрушила несколько государств и вызвала войну орков, эльфов и людей. Это мюзикл по мотивам произведений Толкина (фэнтези). «Властелин Колец» — не единственная история в Средиземье, которая достойна твоего внимания. Сюжет постановки скандален и близок каждому: неравный брак, тиран отец, сбежавшая невеста и герой, совершающий невозможное во имя любви. Приходи, чтобы вспомнить о том, что Саурон всё-таки пал. Приходи, чтобы вспомнить о том, что разногласия и беды заканчиваются, а любовь, дружба и надежда остаются. Приходи, чтобы погрузиться в другой мир и оттуда иначе взглянуть на свои проблемы. Приходи, чтобы вместе с героями преодолеть все несчастья и унести с собой этот опыт и чувство облегчения. Реммират — театр действительно живого действия. Реализм постановки достигается благодаря тому, что актёры и в самом деле умеют ездить верхом, фехтовать и стрелять из лука, а не только изображать это на сцене. Конные показы проходят в Подмосковье, на конной базе около ст.Бронницы. Сбор гостей с 15:00. Пожалуйста, не опаздывай. 2 акта, 1 антракт