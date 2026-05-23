ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Конно-трюковой мюзикл «Сказание о Берене и Лютиэн»

Подмосковье, Раменский район, деревня Пласкинино, Реммират (описание дороги ты получишь вместе с письмом о покупке билета)

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 3000₽
Возраст 16+
Игры
Спектакли
Необычное

Про событие

Тебе расскажут историю любви, которая разрушила несколько государств и вызвала войну орков, эльфов и людей. Это мюзикл по мотивам произведений Толкина (фэнтези). «Властелин Колец» — не единственная история в Средиземье, которая достойна твоего внимания. Сюжет постановки скандален и близок каждому: неравный брак, тиран отец, сбежавшая невеста и герой, совершающий невозможное во имя любви. Приходи, чтобы вспомнить о том, что Саурон всё-таки пал. Приходи, чтобы вспомнить о том, что разногласия и беды заканчиваются, а любовь, дружба и надежда остаются. Приходи, чтобы погрузиться в другой мир и оттуда иначе взглянуть на свои проблемы. Приходи, чтобы вместе с героями преодолеть все несчастья и унести с собой этот опыт и чувство облегчения. Реммират — театр действительно живого действия. Реализм постановки достигается благодаря тому, что актёры и в самом деле умеют ездить верхом, фехтовать и стрелять из лука, а не только изображать это на сцене. Конные показы проходят в Подмосковье, на конной базе около ст.Бронницы. Сбор гостей с 15:00. Пожалуйста, не опаздывай. 2 акта, 1 антракт

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста